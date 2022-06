Norsk drabsmand er igen bag tremmer efter en uge på flugt

Stig Millehaugen, som er dømt for to drab, forsvandt under udgang fra fængslet. Nu er han blevet fanget.

Den 53-årige fange Stig Millehaugen, der i Norge har været efterlyst efter ikke at være vendt tilbage fra en udgang fra fængslet i Trondheim, er igen bag tremmer.

Han blev anholdt onsdag formiddag klokken 10.30, og det skete uden dramatik, oplyser Oslo Politidistrikt i en pressemeddelelse ifølge NTB.

Flugtfangen blev mødt af en politipatrulje i Østmarkseteren, som er et skovområde i nærheden af Oslo. Politiet har i et større opbud befundet sig i området siden tirsdag eftermiddag.

- Han har ikke sagt så meget, men han har orienteret os om, at han har været i skoven, og sagt, at han er villig til at lade sig anholde, siger operationsleder Tor Guldbrandsen til norsk TV 2.

- Han var træt og noget afmagret og er nu kørt til arresten i Oslo, hvor hans helbred vil blive tjekket, tilføjer han.

Millehaugen dukkede ikke op i Trondheim fængsel efter at have været på udgang sidste onsdag den 1. juni. Politiet slog herefter alarm og har siden ledt efter ham i hele landet.

Han har også været efterlyst internationalt via politisamarbejdet Interpol.

Den 53-årige har siddet i fængsel siden september 2012, hvor han blev dømt for to drab. Han var på sin sjette udgang, da han tog flugten.

I den seneste uge er Millehaugen blevet observeret ved byens lufthavn, hvor han tog et fly til Oslo. I hovedstaden blev han set ved Oslos hovedbanegård, og overvågningsbilleder viste også, at han var forbi metrostationen Helsfyr i Oslo.

Stig Millehaugen har siddet i fængsel i store dele af sit voksne liv. Foruden drab har han siddet inde for biltyverier, indbrud og røverier.

Den 53-årige er tidligere flygtet tre gange. Under et flugtforsøg fra Sarpsborg fængsel i december 1992 skød og dræbte han en fængselsbetjent og tvang en anden betjent til at køre ham til Oslo. Han meldte sig selv dagen efter.

/ritzau/NTB