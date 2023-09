Norsk drabsmand prøveløslades halvandet år efter flugtforsøg

Stig Millehaugen, som er dømt for to drab, bliver omtalt som "en af Norges farligste mennesker", og nu skal han prøveløslades.

Det skriver det norske medie VG.

Oslo tingrett har besluttet, at Millehaugen skal løslades på en prøveperiode på fem år.

Han har siddet i fængsel næsten hele sit liv. Foruden drab har han siddet inde for biltyveri, indbrud og væbnet røveri.

Tilbage i 1992 skød og dræbte han en fængselsbetjent i Sarpsborg fængsel, da han første gang flygtede fra et fængsel.

I 2012 blev han idømt 21 års fængsel, som er Norges hårdeste dom, for et overlagt mord på en bandeleder.

Nyheden kommer knap halvandet år, efter at han flygtede fra fængslet i Trondheim, hvor han afsonede sin straf for drabet på bandelederen og betjenten.

En uge efter blev han fanget igen af politiet.

Millehaugens forsvarsadvokat, Morten Furuholm, siger til VG, at hans klient er glad.

- Det er på høje tid, at han bliver faset videre i systemet, så de gør det, de skal, nemlig rehabilitere, siger han til mediet.

Anklagemyndigheden i Norge mener dog, at der er risiko for, at den 54-årige fange vil begå lovovertrædelser igen. Men statsadvokat Kristian Jarland siger til VG, at han endnu ikke har læst dommen og derfor ikke har svar på, om man vil anke den.

I dommen står der, at en løsladelse altid vil medføre risiko. Men at Millenhaugen har udvist god opførsel i fængslet og givet udtryk for at ville leve et liv uden kriminalitet.

En del af prøveløsladelsen indbefatter blandt andet, at den 54-årige skal bo et fast sted og ikke må flytte uden tilladelse. Derudover må han heller ikke indtage alkohol eller stoffer eller kontakte forurettede eller andre kriminelle personer.

