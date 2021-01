Norsk eksministers samlever får fængsel for angreb på demokratiet

Norges justitsminister måtte trække sig i 2019, da hans samlever blev sigtet for afbrænding af deres egen bil.

Den tidligere norske justitsminister Tor Mikkel Waras samlever skal et år og otte måneder i fængsel for at have udgjort en trussel mod demokratiet.

Det har en domstol i Oslo afgjort fredag, skriver nyhedsbureauet NTB.

Den 55-årige Laila Anita Bertheussen blev sidste år sigtet for at stå bag otte tilfælde af trusler mod sin partner - der dengang var justitsminister - og en af hans ministerkolleger samt dennes eksmand.

Bertheussen har nægtet sig skyldig i sagen og kritiseret efterforskningen. Men en domstol har nu afgjort, at der er tilstrækkeligt med beviser mod hende.

Den daværende justitsminister, der er medlem af det indvandringskritiske Fremskrittspartiet, var i 2018 og 2019 flere gange udsat for chikane.

Blandt andet havde han oplevet, at hans bil var blevet overtegnet med et hagekors.

Politiet efterforskede chikanen i flere måneder uden at finde nogle mistænkte.

Men efter at parrets egen bil blev brændt af foran deres hjem i marts 2019, blev sagen overgivet til den norske pendant til det danske PET, PST.

Den daværende justitsministers samlever blev kort efter sigtet i sagen for at stå bag afbrændingen af deres bil og for at give falsk vidneudsagn om, at en eller flere ukendte gerningsmænd stod bag.

/ritzau/