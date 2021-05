Norsk ekspertudvalg fraråder AstraZeneca og Johnson & Johnson

Ændret smittetryk, nye virusmutanter og nye informationer om bivirkninger vil måske kunne ændre beslutningen.

Et ekspertudvalg nedsat af regeringen i Oslo fraråder brug af AstraZeneca- og Johnson Johnson-vacciner mod corona på grund af alvorlige bivirkninger. Det skriver NTB.

Ekspertudvalget, som ledes af Lars Vorland, har mandag formiddag overleveret dets anbefaling til den norske regering.

- Jeg skal ikke gå ind i en redegørelse for årsagen, for det er allerede almindeligt kendt. Det er naturligvis de svært alvorlige bivirkninger, som har været, siger Vorland.

Anbefalingen er baseret på smittesituationen i Norge.

– Ændret smittetryk, nye virusmutanter, uforudsete problemer med leveringer af vacciner og eventuelle nye informationer om bivirkninger vil kunne føre til andre konklusioner, hedder det i anbefalingen.

Norge har foreløbig ikke anvendt Janssen-vaccinen fra Johnson Johnson, som blev godkendt i EU og Norge 11. marts.

AstraZeneca-vaccinen blev standset i Norge 11. marts efter meldingerne om tilfælde af blodpropper hos vaccinerede.

Ekspertudvalget var splittet i spørgsmål om, hvorvidt der bør åbnes for, at de to vacciner kan anvendes uden for vaccinationsprogrammet.

Et flertal mener, at den nuværende smittesituation tilsiger, at det undtagelsesvist vil være forsvarligt at tilbyde dem, der ønsker det, valgfrie virusvektorvacciner, som anvender en mild virustype.

Et mindretal mener, at vaccinerne kan tilbydes på recept til dem, som ønsker det. Mindretallet i udvalget påpeger, at den enkelte selv er bedst i stand til at vurdere risikoen, deres egen situation og behovet for at blive vaccineret flere uger tidligere end ellers.

Folkehelseinstituttet (FHI), der blandt andet skal beskytte nationen mod smitte, anbefaler ikke, at Janssen-vaccinen fra Johnson Johnson tages ind i vaccineprogrammet i den nuværende situation.

FHI mener, at vaccinen bør være en beredskabsvaccine, som kan tages i anvendelse, hvis vaccineforsyninger fra Pfizer og Moderna skulle svigte.

Anbefalingen medfører en forsinkelse på op til to uger for den første dosis til den yngste aldersgruppe på 18- til 44-årige uden underliggende sygdomme.

/ritzau/NTB