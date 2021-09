Norsk favorit skeler til Mette F. før valg

Selv om Norge egentlig først har valg til Stortinget mandag, tyvstartede en hel del kommuner og åbnede valglokalerne dagen inden.

Målinger og analytikere peger på Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, som den mest sandsynlige statsminister, når valget og regeringsdannelsen er ovre.

Dermed regner mange med et farvel til Høyres statsminister siden 2013, Erna Solberg.

Opmærksomheden rettede sig således naturligt mod Støre, da han søndag afgav sin stemme på en skole i Oslo.

På underspillet manér sagde Støre, at han havde en "god følelse" inden valgdagen.

- Vi har nu støtte fra næsten én ud af fire vælgere, lød det fra AP-lederen.

Men den opbakning, som målingerne giver valgfavoritten, er langtfra på højde med tidligere tiders AP-niveauer.

Derfor har Støre lagt en plan med tre alternativer, når regeringsmagten skal forhandles på plads. Det fortæller kilder til nyhedsbureauet NTB denne weekend.

Én mulighed er en trepartiregering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Dernæst er der mulighed for en regering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Den sidste mulighed er en ren Arbeiderpartiet-regering.

Den sidste model ville på mange måder kunne minde om den, som Mette Frederiksen (S) har valgt i Danmark.

Her har hun siden 2019 stået i spidsen for en ren S-regering med støtte fra SF, Enhedslisten og De Radikale.

Efter at have afgivet sin stemme søndag medgav Støre ifølge nyhedsbureauet NTB, at han har skelet til Frederiksen.

- Det er meget fristende med Mette Frederiksens erfaring og politik på mange områder. Og jeg snakker meget med hende. Det kan jo være, at det er en god idé at snakke med hende, når vi er på den anden side, sagde Støre.

Skjalg Fjellheim, som er politisk redaktør for magasinet Nordlys, forklarer, at det er partierne Rødt og Miljøpartiet De Grønne, der potentielt kan få en rolle som støttepartier.

De kan skabe "en helt ny dynamik i norsk politik", skriver han i en kommentar for norske Nettavisen.

- Arbeiderpartiet har aldrig nogensinde før regeret med så stor en flanke til venstre for sig, mener han.

Det kan ifølge Fjellheim give et langt større klimafokus, hvilket kan skabe udfordringer for Arbeiderpartiet, der historisk er mere midtersøgende.

Norge er som ledende olieproducent i Vesteuropa under stadigt voksende pres fra miljøgrupper, som vil have stoppet alle nye olie- og gasprojekter af hensyn til klimaet.

Blandet andet Miljøpartiet har krævet et omgående stop for efterforskning efter mere olie og en afvikling af produktionen senest i 2035. Ønsket om en afvikling er dog blevet afvist af Støre.

En måling fredag fra norsk TV2 gav Arbeiderpartiet, SP og SV et samlet mandattal på 86 og dermed flertal.

Der er 169 medlemmer i Stortinget, så der er lagt op til et tæt valg.

Støre selv har foreløbig ikke sagt meget om sin eventuelle fremgangsmåde efter valget.

– Jeg tænker på navne og gode folk hele tiden. Men jeg er meget optaget af at tage tingene i den rigtige rækkefølge, og det første i den rækkefølge er valget, sagde Støre ifølge NTB.

/ritzau/