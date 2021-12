Norsk forsker kalder Omikron-variant mulig vej ud af pandemien

En variant af coronavirusset, der forårsager mildere sygdom, kan være vejen ud af pandemien.

Det mener den norske forsker Gunnveig Grødeland. Hun er leder af en forskningsgruppe på Oslo Universitet, der er i gang med at undersøge forskellen på Omikron-varianten og Delta-varianten.

Ifølge de første meldinger om Omikron-varianten, der blev opdaget i sidste måned, er den meget smitsom.

Til gengæld ser antallet af dødsfald og indlæggelser indtil videre ud til at stige mindre drastisk.

- En coronavariant, der spreder sig hurtigere og giver mildere sygdom, er det bedste, vi kan håbe på, siger seniorforskeren til Stavanger Aftenbladet.

En sådan mutation kan ifølge forskeren være et tegn på en variant, der kan være forenelig med et samfund uden begrænsninger.

- Coronavirus vil med tiden formentlig blive sidestillet med influenzavirus i sværhedsgrad. Som det ser ud nu, er en mutation vejen ud af pandemien, siger Gunnveig Grødeland.

Den norske forskningsgruppe vil også undersøge, hvordan Omikron-varianten påvirker risikogrupper, og hvordan vacciner beskytter mod den.

Forskere over hele verden kæmper i øjeblikket for at fastslå, om Omikron-varianten er mere smitsom end andre varianter.

Britiske viruseksperter mener, at vi skal hen omkring nytår, før vi for alvor bliver klogere.

I Danmark har overlæge i virologi ved Statens Serum Institut Anders Fomsgaard også peget på, at Omikron ligefrem kan være en god variant, hvis den viser sig at være mildere og mere smitsom end Delta.

- Hvis den (Omikron, red.) både er mere smitsom og mere sygdomsfremkaldende end deltavarianten, er det ikke godt, men hvis den er mindre sygdomsfremkaldende, kunne det måske ligefrem være en god ting.

- Hvis den gav mindre sygdom i den ældre og svækkede del af befolkningen, så ville den gå rundt og vaccinere folk, har Anders Fomsgaard tidligere sagt til Information.

I Danmark er der indtil videre blevet registreret 261 tilfælde af Omikron.

/ritzau/NTB