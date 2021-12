Norsk hospital kontakter pensionister midt i coronapres

Corona har presset hospitaler i Norges sydligste landsdel i sådan en grad, at direktør varsler flere tiltag.

Hospitaler i Sørlandet, der er den sydligste af Norges fem landsdele, melder om en presset situation som følge af coronaudbrud i landet.

Sengepladser og intensivafdelinger er således fyldte på hospitaler i byerne Flekkefjord, Kristiansand og Arendal.

Situationen har fået hospitalsdirektør Nina Mevold til at overveje flere tiltag.

En mulighed er at udskyde planlagt behandling til fordel for patienter med akutte behov.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det har vi gjort i et mindre omfang i 2021, men som følge af presset på medarbejderne er det noget, vi vil overveje i de kommende måneder, siger hun.

En anden mulighed er ifølge Nina Mevold, at flere læger, sygeplejersker og andet personale fra andre afdeling kan blive lært op og blive indskiftet på intensivafdelingen.

Flere afdelinger er også i kontakt med pensionister og studerende med sundhedsfaglig eller medicinsk baggrund i håb om, at de kan træde til.

Dette blev også gjort tidligere i pandemien i Norge.

I øjeblikket kæmper Norge med landets hidtil største coronaudbrud og melder fredag om smitterekord for fjerde dag i træk.

Således har de norske sundhedsmyndigheder fundet 5413 nye smittetilfælde i løbet af de seneste 24 timer.

I de seneste syv dage er der i gennemsnittet blevet registreret 4403 nye tilfælde om dagen. Det tilsvarende gennemsnit var for syv dage siden 3235.

Torsdag blev der registreret 5355 nye smittede med coronavirus.

Det er både Delta- og Omikron-varianten, der breder sig i Norge.

Udbruddet fik denne uge den norske regering til at indføre flere restriktioner. Det betyder blandt andet, at nordmændene højst må have ti gæster i private hjem.

Reglen trådte i kraft ved midnat natten til torsdag og gælder indtil videre i fire uger. Den skal evalueres igen efter to uger.

/ritzau/NTB