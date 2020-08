Norsk kommune lukker ned på grund af coronasmitte

- Alle sociale sammenkomster er blevet forbudt, siger kommunens politiske ledere søndag aften.

Den norske kommune Indre Østfold, som ligger lidt syd for Oslo, lukker ned på grund af et corona-smitteudbrud. De seneste dage er knap 60 mennesker konstateret smittet i kommunen, som har en befolkning på lidt under 45.000 indbyggere.

- Alle sociale sammenkomster er blevet forbudt, oplyste kommunens politiske ledere ved at pressemøde søndag aften.

- Forbuddet gælder både socialt samvær i privat regi og besøg mellem forskellige familier og blandt venner. Det gælder fra og med klokken 22 søndag aften og er i første omgang indført for en uge. Indre Østfold kommune tager nu de allerstærkeste virkemidler i brug for at bremse udviklingen, siger ordfører Saxe Frøshaug fra Senterpartiet.

Han understreger, at mange er blevet smittet inden for det, som folk opfatter som "trygge rammer".

- Vi må ikke miste fokus et eneste sekund, siger han.

Kommuneoverlæge Jan Børre Johansen siger, at der bliver testet mellem 200 og 250 personer hver dag i kommunen.

- Vi har i dag registreret 12 nye tilfælde, og der er dermed i alt 59 personer, som er bekræftet smittet i de seneste dage, siger Johansen.

Saxe Frøshaug betegner situationen som "ude af kontrol", og han siger, at der ventes yderligere tilfælde i de kommende dage.

Han forklarer, at mange af de smittede har haft meget få symptomer, og at der derfor kan være mange, som er smittet uden at vide det.

- Jeg vil opfordre regeringen til igen at lukke grænsen til Sverige, indtil situationen er under kontrol i begge lande, siger Saxe Frøshaug, som mener, at mange af de smittede har været i Sverige eller andre steder i udlandet.

Kommunen holder biblioteker, idrætsanlæg, sportshaller og svømmehaller lukkede i august.

