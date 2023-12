Norsk kommune tager 32.500 kroner for et bryllup på hit-fjeld

Den norske kommune Moskenes Kommune har besluttet, at det skal koste 50.000 norske kroner for besøgende at blive borgerligt gift på blandt andet fjeldet Reinebringen, som ligger i Lofoten.

Det skriver lokalavisen Lofotposten ifølge det norske nyhedsbureau NTB fredag.

Beløbet svarer til cirka 32.500 danske kroner.

Lofoten er en øgruppe, som ligger det i nordlige Norge. Øgruppens natur og kuperede landskab tiltrækker mange naturelskende turister, og øjensynligt vælger flere at blive gift i de bjergrige rammer.

NTB omtaler således bjerget ved Reinebringen som Lofotens "mest populære fjeld".

Kommunen vurderer, at den kan tjene 200.000 norske kroner på tiltaget. Det svarer til cirka 130.000 danske kroner.

Ud over fjeldet Reinebringen kommer det også til at koste 50.000 norske kroner at blive gift ved Einangen og Bunesfjorden, skriver Lofotposten.

Ved fyrtårnet Glåpen, som ligger ved Sørvågen, kommer det til at koste 5000 kroner.

I afgørelsen fra kommunen lyder det, at tiltaget indtil videre vil være et forsøg og desuden kun vil gælde besøgende.

- For beboere i Moskenes er det stadig gratis, lyder det.

