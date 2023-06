Norsk mand dør efter at være blevet ramt af faldskærmsudspringer

En ældre mand har mistet livet i Norge, efter at han søndag blev ramt af en faldskærmsudspringer ved et arrangement nær hovedstaden Oslo.

Det skriver den norske avis VG.

Ulykken skete under et arrangement for luftsport i byen Kjeller. Her blev den ældre mand ramt i hovedet af faldskærmsudspringeren.

Den ældre mand kom alvorligt til skade i ulykken og blev fragtet til Ullevål hospital. Her døde han mandag af sine kvæstelser.

Det siger Bjørn Bratteng, der er sektionsleder for efterforskning i Lillestrøm.

- Det her er kort sagt en tragisk sag, siger han til VG.

Politiet har været i kontakt med øjenvidner. Det er også blevet besluttet, at der skal laves en obduktion af den dræbte mand.

Knut Lien, der er chef for faldskærmsafdelingen i Norges Luftsportsforbund, fortæller til VG, at ulykker er meget sjældne.

- Vi betragter det som en faldskærmsulykke, når en hændelse leder til død eller varige mén. Sidste gang, at det skete i Norge, var i 2019.

- Det er første gang, at jeg hører om netop denne slags ulykke i Norge, siger Lien om hændelsen søndag i Kjeller.

Norges Luftsportsforbund har nedsat en kommission, der skal forsøge at klarlægge forløbet.

- Det gør vi for at lære af søndagens hændelse og for detaljeret at finde ud af, hvad der skete, siger han.

Faldskærmsudspringeren er tirsdag endnu ikke blevet afhørt, oplyser politiet.

- Han er ikke formelt afhørt. Årsagen er, at vi vil tage os bedst muligt af ham som person. Han vil blive kontaktet af os, siger sektionsleder Bjørn Bratteng.

