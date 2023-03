Norsk mand varetægtsfængslet efter fund af kvinde i fryser

En norsk mand, som svensk politi mistænker for at have dræbt en kvinde, som er blevet fundet død i en fryser i regionen Värmland, er blevet varetægtsfængslet i 14 dage.

Linda Karlsson, som repræsenterer anklagemyndigheden, oplyser, at der foreløbigt ikke er tilstrækkeligt bevis for, at manden har dræbt kvinden.

Derfor har retten kun taget stilling til, om manden kunne fængsles for usømmelig omgang med lig.

Flere norske og svenske medier skrev lørdag, at kvinden var blevet fundet død torsdag i en fryser. Den nu fængslede person er en mand i 50'erne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han erkender usømmelig omgang med lig. Men han nægter, at han har dræbt kvinden.

- Han tog beskeden godt, og jeg tror ikke, at han var særlig overrasket, sagde mandens forsvarsadvokat, Stefan Liliebäck, efter retsmødet, da det stod klart, at hans klient blev varetægtsfængslet.

Anklagemyndigheden mener, at den usømmelige omgang med lig fandt sted i september 2018.

Linda Karlsson ønsker ikke at gå i nærmere detaljer om sagen, eller om hvordan kvinden er endt i fryseren.

Ifølge Karlsson arbejder man stadig på at identificere kvinden. Men politiet antager, at det er adressens tidligere beboer.

Anklagemyndigheden har ikke sat en dato på, hvornår kvinden skulle være blevet dræbt. Liget er sendt til yderligere retsmedicinske undersøgelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det norske medie VG har beskrevet, at den varetægtsfængslede mand er kendt af politiet i både Norge og Sverige.

Både manden og den afdøde kvinde er norske statsborgere.

Ifølge svensk politi kender de to hinanden, men politiet har ikke oplyst, hvilken relation de har.

Kripos, som er en særlig efterforskningsenhed i norsk politi, som beskæftiger sig med alvorlig kriminalitet, oplyser søndag, at man har tilbudt svensk politi at bistå i sagen.

Det norske udenrigsministerium sagde lørdag, at man ikke var bekendt med sagen, ud over hvad der er beskrevet i medierne.

/ritzau/NTB