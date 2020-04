Norsk milliardær nægter at have dræbt sin hustru

Tom Hagen, der tirsdag morgen blev anholdt efter halvandet års efterforskning, nægter sig skyldig i drab.

Rigmanden Tom Hagen nægter at have dræbt eller medvirket til drabet på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen.

Det oplyser Tom Hagens advokat, Svein Holden, skriver norske NRK.

- Han fastholder kraftigt, at han ikke har noget med det at gøre, siger Holden til pressen, efter at han har mødtes med Tom Hagen på politistationen i Lillestrøm tirsdag eftermiddag.

Tom Hagen blev tirsdag morgen anholdt efter halvandet års efterforskning af Anne-Elisabeth Hagens forsvinden. Tom Hagen sigtes for drab eller medvirken til drab.

Han bliver onsdag stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling i fire uger.

Ifølge nyhedsbureauet NTB vil retsmødet begynde klokken 12. På grund af faren for smitte med coronavirus må pressen nøjes med at følge med via video.

Svein Holden fungerede før som bistandsadvokat for familien under efterforskningen i sagen. Advokaten vurderer ikke, at det bliver noget problem, at han nu får en ny rolle som forsvarsadvokat.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt i oktober 2018. I den forbindelse havde en ukendt gerningsmand efterladt en skriftlig besked i familiens hjem.

Den indeholdt et krav om løsepenge for den 69-årige kvinde. Men politiet vurderer, at det krav - og krav om overførsel af penge, der siden har været - har fungeret som røgslør for den egentlige forbrydelse.

- Politiet mener med andre ord, at sagen bærer præg af en tydelig planlagt vildledning.

- Undervejs, mens andre hypoteser er blevet svækket, er politiets mistanke mod Tom Hagen gradvist blevet styrket, sagde efterforskningsleder Tommy Brøske på et pressemøde tirsdag formiddag.

Siden sommeren 2019 har politiet i Norge arbejdet ud fra en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt.

Hvad 70-årige Tom Hagens motiv skulle være, såfremt han har dræbt sin hustru, kan politiet ikke sige noget om.

– Vi kan ikke gå nærmere ind på, hvad motiverne kan være, lyder det.

Efterforskningen af sagen fortsætter med henblik på at finde frem til eventuelle medvirkende, fortalte anklager Åse Kjustad Eriksson på pressemødet.

Hun udelukkede samtidig ikke, at der kan være flere involverede, og at politiet vil anholde flere.

Foreløbig er Anne-Elisabeth Hagen ikke fundet. Så samtidig med, at efterforskningen af drabet står på, søger politiet efter liget.

