Norsk milliardær sigtes for drab på forsvunden hustru

Anne-Elisabeth Hagen fra Norge forsvandt i oktober 2018. Hendes mand sigtes for drab eller medvirken til drab.

Sagen om norske Anne-Elisabeth Hagens forsvinden har tirsdag - efter halvandet års efterforskning - taget en ny drejning.

På et pressemøde oplyser norsk politi, at man har anholdt hendes mand, forretningsmanden Tom Hagen. Han er sigtet for drab eller medvirken til drab.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt i oktober 2018. I den forbindelse havde en ukendt gerningsmand efterladt en skriftlig besked i familiens hjem.

Den indeholdt et krav om løsepenge for kvinden

Siden sommeren 2019 har politiet i Norge arbejdet ud fra en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt.

/ritzau/