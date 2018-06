Norsk minister: Menneskerettigheder er ikke rosenrøde i Saudi-Arabien

Kronprins fremstiller sig selv som reformvenlig, men Norge udenrigsminister er stærkt kritisk.

Til trods for reformer i Saudi-Arabien er kvindernes stilling i kongedømmet uacceptabel, siger Norges udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide, i en hård kritik af Saudi-Arabiens kronprins, Mohamed bin Salman.

Han rejser for tiden verden rundt for at lancere et mere moderne og dynamisk Saudi-Arabien.

- Han fremstiller sig selv som reformvenlig, men i hjemlandet er menneskerettighedssituationen alt andet end rosenrød, siger Søreide.

- Jeg er ikke mindst bekymret for øget brug af dødsstraf, fængslinger af menneskerettighedsforkæmpere, undertrykkelse af kvinders rettigheder og manglende ytringsfrihed.

Kritikken fra den norske udenrigsminister er blevet fremsat i Stortinget på baggrund af spørgsmål fra Sosialistisk Venstreparti (SV).

Søreide forsikrer samtidig, at de norske myndigheder giver udtryk for bekymringer i bilaterale og multilaterale sammenhænge.

Kronprins Mohamed bin Salman, der anses for at være det autoritære kongedømmes de facto leder, har vakt international opsigt med sin reformplan "Vision 2030", som er baseret på, hvad han kalder en mere moderat form for islam.

Landet styres i dag efter strenge sharialove og utroskab, væbnet røveri og narkotikasmugling kan føre til dødsstraf. Henrettelser sker med sabel på offentlige steder.

Ifølge Amnesty International sidder tusindvis af mennesker fængslet, uden at de blevet tiltalt eller dømt, og retsvæsenet fungerer ikke.

Det har skabt overskrifter verden over, at Salman fra den 24. juni tillader, at kvinder kan køre bil, og at de kan overvære fodboldkampe og gå i biografen, hvis de har tilladelser fra deres værge.

I midten af maj blev ti saudiarabiske kvindeaktivister kastet i fængsel - flere af dem var ikoner i landets kvindebevægelse.

- Myndighederne kan ikke offentligt hævde, at de går ind for reformer og samtidig behandle kvindesagsaktivister på denne grusomme måde, siger lederen af Amnesty i Mellemøsten, Samah Hadid.

Der er søsat byggerier af avancerede forlystelsesparker og sportsanlæg i Saudi-Arabien, som vil tiltrække 17 millioner besøgende i 2030. Kronprinsen har sat ind over for korruption, gennemført reformer i militæret og udskiftet flere militære ledere.

/ritzau/NTB