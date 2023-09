Norsk og svensk politi vil bekæmpe rekruttering af børn

Norsk og svensk politi planlægger at styrke deres samarbejde mod organiseret kriminalitet.

Det oplyser det norske politi onsdag i en pressemeddelelse.

Årsagen er blandt andet, at politiet den seneste tid har oplevet, at børn og unge i stigende grad bliver rekrutteret til kriminelle miljøer.

Det siger den norske politidirektør, Benedicte Bjørnland.

- Situationen er alvorlig, og vi ser en negativ udvikling i trusselsbilledet knyttet til kriminelle netværk i Norge.

- Blandt andet rekrutteres børn og unge til kriminelle miljøer, hvor interne konflikter fører til alvorlige voldsepisoder i det offentlige rum, lyder det fra den norske politidirektør.

Norges politi pointerer, at kriminelle netværk ikke lader sig begrænse af landegrænser. Netop derfor er det vigtigt at dele informationer om eksempelvis bagmænd og centrale aktører, lyder det.

- Den grove, organiserede kriminalitet går over grænser.

- Derfor er det vigtigt at forstærke det langvarige og gode samarbejde, vi har. Det handler om at skabe sikkerhed og tryghed i begge lande, og det kan kun opnås ved at arbejde sammen, siger Benedicte Bjørnland.

Der er ikke nogen oplysninger om, hvorvidt Norge og Sverige har planer om at styrke samarbejdet det danske politi.

I Danmark har der også været beretninger om, at børn og unge bruges af kriminelle til at løbe ærinder.

I slutningen af august sagde René Raffo, politiinspektør i Østjyllands Politi, til Jyllands-Posten:

- Vi ser børn helt ned til 10-års-alderen. Det er ikke sådan, at de laver reel hård bandekriminalitet, men vi kan se, at de bliver brugt af nogle af de personer, vi har i banderegistret, siger han til avisen.

