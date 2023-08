Norsk område evakuerer flere efter stigende vandstand

54 ejendomme i den norske kommune Ringerike har lørdag fået besked om at evakuere.

Det skriver NRK ifølge nyhedsbureauet NTB.

Boligerne ligger i et område ved Tyriforden og ved den nedre del af Storelva-floden.

- Vi gør det fordi, Tyrifjorden stiger og derfor kommer flere huse i fare, siger Magnus Nilholm, så er beredskabsleder i Ringerike kommune til NRK.

Ifølge Magnus Nilholm er vandstanden i Tyrifjorden nu på rødt niveau. Målinger viser ifølge NRK, at vandstanden er omkring to meter højere på nuværende tidspunkt end for en måned siden.

- Prognoserne siger, at vandmængden er stabil med tanke på vores elve, men at den stiger i Tyrifjorden.

Evakueringsvarslen er blevet sendt via sms, skriver NRK, og derudover går kommunalt mandskab fra dør til dør i området og opfordrer alle, der har mulighed for det, til at finde privat indkvartering.

For dem, der ikke har muligheden for det, bliver hotellet Sundvolden Hotel kontaktet.

- Vi har gennemgået områderne sammen med politiet og vurderer situationen løbende, siger beredskabslederen.

Fredag oplyste Espen Swang, som er Røde Kors-leder for Ringerike Kommune og Hole Kommune, der begge ligger i det sydøstlige Norge, at der fra onsdag til fredag var blevet evakueret i alt 2000 i de to kommuner.

Det sker som konsekvens af stormen Hans, der flere steder har skabt jordskred og oversvømmelser.

Torsdag lød det samlede antal af evakuerede i hele landet på knap 4000.

