Norsk oppositionsleder vil fortsætte trods katastrofevalg

Norges socialdemokrater får historisk dårligt lokalvalg, men partileder Jonas Gahr Støre vil fortsætte.

Med over 95 procent af stemmerne talt op fra mandagens lokalvalg står Norges socialdemokratiske Arbeiderpartiet til at få knap 25 procent af stemmerne.

Og det er partiets dårligste valgresultat ved et lokalvalg i moderne tid og en tilbagegang fra 33 procent ved det forrige valg.

I de største norske byer gik Arbeiderpartiet frem, men på landsplan var valget en katastrofe, skriver nyhedsbureauet NTB.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, ser dog fortsat sig selv som den rette mand i spidsen for partiet.

- Jeg tvivler ikke på mig selv, siger Støre under en partilederdebat i Stortinget, det norske parlament, på valgnatten.

Det er anden gang, at partiet har et dårligt valg med Støre som frontfigur.

- Vi skal lære noget af valgkampen. Men jeg oplever, at politikken er godt forankret. Vi har ført valgkamp på politik, som er blevet godt formidlet i et meget krævende medielandskab, hvor andre sager har domineret, siger han til NTB.

Lederen af Arbeiderpartiet kan så glæde sig over fremgangen til andre partier på venstrefløjen samt over, at partiet fortsat sidder på magten i Norges største kommuner og byer.

Oslo og Trondheim forbliver "røde", og også i Bergen beholder Arbeiderpartiet magten trods et dårligt valg.

Statsminister Erna Solbergs Høyre ser ud til at få omkring 20 procent af stemmerne.

Solberg betegner resultatet, der efter alt at dømme efterlader partiet uden indflydelse i de større byer, som "skuffende".

En valgforsker vurderer, at det politiske landskab er under forandring i Norge.

De to største partier, Arbeiderpartiet og det borgerlige Høyre, tabte stort og i stedet strømmede mange vælgere til Miljøpartiet og mindre partier på venstrefløjen.

- I Europa har vi set, at grønne partier og det radikale venstre bliver styrket, mens de traditionelle partier svækkes. Det vi ser i Norge nu, er en del af en europæisk trend, siger Peter Egge Langsæther, der er valgforsker ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet, til nyhedsbureauet NTB.

