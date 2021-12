Norsk overlæge frygter ny coronanedlukning i landet

Coronatallene i Norge har den seneste tid været stigende, og overlæge mener, at der bør gribes ind.

Omkring 17 procent af Norges knap 1100 coronarelaterede dødsfald under hele pandemien har fundet sted i løbet af den seneste måned.

Det får overlæge og professor Mads Gilbert fra hospitalet i Tromsø til at frygte, at Norge ser ind i en ny nedlukning af landet.

- Jeg tror, vi kan gå mod en ny mulig nedlukning, siger Mads Gilbert og tilføjer:

- Dødstallet er steget uge for uge nu, og det er meget tankevækkende. Vi er bagud med smittebekæmpelsen. Vi ved heller ikke, hvor meget Omikron-smitte der er i Norge lige nu.

Han peger også på, at selv om Norge har en høj vaccinationsrate, ser det ikke ud til at stoppe den nye variant af coronavirus, Omikron.

Antallet af indlagte patienter på intensivafdeling er højere end tidligere og ser ud til at være stigende.

Gilbert mener, at man skal tænke forebyggende, og at den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), og regeringen kommer med uklare og modstridende råd.

For eksempel synes han, at rådene omkring julefrokoster er uforståelige.

Det er fortsat muligt for arbejdspladser at holde julefrokoster for medarbejderne. I Oslo og flere andre byer må maksimalt 100 personer deltage i indendørslokaler.

- Denne sygdom overføres gennem luften. Smitten stiger betragteligt indenfor i rum med dårlig ventilation og dårligt indeklima, siger Mads Gilbert.

Smittetallene i Norge er stigende. Det seneste døgn er der blevet registreret 2576 coronasmittede. Det er 855 flere end samme dag i sidste uge.

I de seneste syv dage har gennemsnittet ligget på 3572 smittede om dagen.

Det tilsvarende gennemsnit for syv dage siden var 2572.

68 af patienterne ligger på intensivafdelingen, og blandt dem er 45 i respirator. Det seneste døgn er de tal steget med henholdsvis fire og seks.

/ritzau/NTB