Norsk partileder trækker sig hvis nej til ny regering

190 delegerede afgør, om Kristelig Folkeparti dropper borgerlig regering og går sammen med Arbeiderpartiet.

Formanden for Kristelig Folkeparti (KrF) i Norge, Knut Arild Hareide, siger, han trækker sig som partileder, hvis det ikke senere fredag lykkes at få flertal på partiets landsmøde for at gå i regering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

- Det vil ikke være rigtigt for partiet, at jeg skulle holde ved, hvis ikke mit synspunkt vinder frem, siger han i talen til sit parti.

Hareide ønsker, at KrF skal opgive at være støtteparti for den borgerlige regering. I stedet skal man indgå i en regering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

- Jeg har indtil nu ikke svaret offentligt på spørgsmål, om jeg fortsætter som partileder, hvis mit synspunkt lider nederlag. Nu er delegaterne valgt, og det bliver en debat om en sag og ikke en person. Det er jeg glad for.

- Jeg mener, at det er naturligt, at alle i denne sal er bekendt med mine vurderinger.

- Gode venner. Dette er ingen afskedstale, Dette landsmøde er ekstraordinært. Jeg håber, flertallet vil følge mit råd. Jeg tror, at hvis I følger mit råd, så vælger I det bedste for partiet og for landet. Det handler om en ny retning for landet, siger han.

Hareide har været særlig kritisk over for den rolle, som Fremskrittspartiet har spillet i Erna Solbergs regering. Hans kritik har i særlig grad været rettet mod partiets næstformand, Sylvi Listhaug.

190 delegerede er mødt op på et hotel ved Gardermoen lufthavn i Oslo for at deltage i afstemningen hos KrF. Ifølge norske medier er der stor sandsynlighed for, at Hareide kommer i mindretal.

