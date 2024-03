Norsk politi åbner efterforskning af mystiske træfældninger

Norsk politi har iværksat en efterforskning i sagen om flere væltede træer, der lørdag aften og natten til søndag spærrede to veje i Kinn Kommune.

Det oplyser operationsleder Steinar Hausvik ifølge nyhedsbureauet NTB.

- Politiet har åbnet en efterforskning for at afdække omstændighederne omkring flere tilfælde af træer, der er væltet ned over veje i Kinn Kommune det seneste døgn, siger han i en pressemeddelelse.

Politiet blev lørdag klokken 23.30 gjort opmærksom på, at flere træer var væltet ned over en vej et sted mellem byen Grov og Magnhildskartunnelen i det vestlige Norge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Området ligger nær den større by Florø i kommunen Kinn.

Politiet nåede at reagere og rydde træerne fra vejen, før nogen kørte ind i dem.

To timer senere blev det anmeldt, at en bil var kørt ind i et træ, som var væltet på en vej ved Knapstad, som ligger mellem fjorden Eikefjord og byen Storebru.

Der var fem personer i bilen, men ingen af dem kom til skade.

Politiet i Norge vil gerne i kontakt med bilister, som kørte på fylkesvei 614 mellem Grov og Svelgen lørdag aften mellem klokken 21 og midnat.

Desuden vil politiet gerne tale med bilister, som kørte på rikvei 5 (Rv5) mellem Storebru og Elkefjord i tidsrummet fra midnat til klokken 01.30.

Sagen fra Norge minder om en lignende sag om fældede træer i Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Sorø døde en 55-årig mand tidligere i marts, da et træ væltede ned over hans bil, da han kom kørende ad Parnasvej.

Seks unge mænd blev sigtet for drab i sagen.

Træet ved Parnasvej var blevet fældet med en motorsav.

Mændene nægter sig skyldige i drab. De er foruden hændelsen i Sorø sigtet for fareforvoldelse i forbindelse med, at et træ blev fældet med en motorsav nær Havrebjerg ved Slagelse, der ligger cirka 20 kilometer fra Parnasvej.

Her kom ingen til skade.

/ritzau/