Norsk politi anholder endnu en russer for at flyve med drone

Endnu en russisk statsborger er blevet anholdt for at have fløjet med en drone i Norge.

Det oplyser Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) til Bergensavisen fredag, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Den russiske mand blev anholdt torsdag aften, oplyser PST.

- Han er anholdt for at have fløjet en drone på norsk territorium. Han blev anholdt af politikreds Vest efter anmodning fra PST, oplyser kommunikationschef i PST Martin Berntsen til Bergensavisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

På grund af sanktioner mod Rusland som følge af landets invasion af Ukraine er det ikke tilladt for russiske statsborgere at flyve med droner på norsk territorium.

Manden vil blive fremstillet for en dommer lørdag med krav om varetægtsfængsling.

I den seneste tid er flere russiske statsborgere blevet anholdt i Norge i forbindelse med droneobservationer.

PST ønsker ikke at oplyse, om torsdagens anholdelse har forbindelse til droneobservationer over Haakonsvern og Flesland i Bergen tidligere i denne uge.

- Det er for tidligt at tale detaljeret om, hvad denne person har gjort. Sagen skal efterforskes, og der vil blive foretaget beslaglæggelse i sagen.

- Jeg kan ikke sige noget om, hvordan vi er kommet frem til, at han har fløjet en drone, siger Martin Berntsen til Bergensavisen ifølge NTB.

Tirsdag i sidste uge blev fire russere stoppet i en bil i Mosjøen i den nordlige del af Norge. Tre dage senere blev de varetægtsfængslet i en uge.

De mistænkes for at have optaget video eller billeder af objekter, som er underlagt fotobud.

Ligeledes tirsdag i sidste uge blev en russisk mand stoppet på vej ud af Norge ved grænseovergangen Storskog med to droner i bagagen.

Den 15. oktober blev en mand standset i lufthavnen i Tromsø med en drone i bagagen.

Søndag blev luftrummet over to norske lufthavne - Stavanger og Haugesund - lukket i næsten en time, efter at en drone blev observeret.

Og onsdag i denne uge blev en lufthavn i Bergen lukket i nogle timer, fordi flere droner blev observeret i området omkring lufthavnen.

/ritzau/