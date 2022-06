Norsk politi efterlyser farlig drabsmand på flugt fra fængslet

Den 53-årige Stig Millehaugen, som er dømt for to drab, er også efterlyst internationalt, skriver VG.

Politiet i Norge efterlyser den 53-årige Stig Millehaugen, der efter en udgang ikke er vendt tilbage til et fængsel i Trondheim, hvor han afsoner sin straf for drab på en bandeleder og en fængselsbetjent.

Stig Millehaugen har siddet fængslet siden september 2012. Han var på sin sjette udgang og skulle være vendt tilbage til fængslet onsdag eftermiddag.

- Vi opfordrer folk til at tage kontakt til politiet, hvis de ser ham og ikke foretaget noget på egen hånd, siger politiadvokat Anne Haave i Trøndelag politidistrikt i en pressemeddelelse.

Millehaugen er også efterlyst internationalt, bekræfter politiet over for dagbladet VG.

VG skriver, at politiet har fået oplysninger om, at den 53-årige fløj til Oslo midt på dagen onsdag. Dette er dog ikke bekræftet af politiet.

Haave siger til NTB, at politiet anser den flygtede drabsmand for at være farlig.

– Det er på den baggrund, at vi har valgt at efterlyse ham internationalt og advarer offentligheden om ikke at foretage sig noget på egen hånd, men kontakte politiet.

Den 53-årige er tidligere flygtet tre gange. Under et flugtforsøg fra Sarpsborg fængsel i december 1992 skød og dræbte han en fængselsbetjent og tvang en anden betjent til at køre ham til Oslo.

Før sin flugt onsdag havde Millehaugen afsonet omtrent ti år i Trondheim fængsel. Han blev dømt 21 års forvaring med en mindstetid på ti år for drabet på lederen af den kriminelle bande Young Guns - den 28-årige Mohammad "Jeddi" Javed. Han blev skudt og dræbt 19. januar 2009.

Millehaugen har hele tiden nægtet sig skyldig i drabet på Javed. Han blev dømt for drabet sammen med en anden mand - Ahmed Shahbaz Dad, der blev idømt 21 års fængsel.

/ritzau/NTB