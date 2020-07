Norsk politi melder om bombetrussel mod Ryanair-fly

Et fly fra Ryanair er landet i Oslos lufthavn. Det skal have modtaget en bombetrussel, oplyser norsk politi.

Et passagerfly fra Ryanair har modtaget en bombetrussel, mens det var i luften. Det skriver norsk politi på Twitter.

Flyet er landet i Oslo Lufthavn.

- Flyet er landet trygt på landingsbanen. Situationen er uafklaret. Vi er på vej med store styrker, skriver Politiet i Øst på Twitter.

Cathrine Framholt, pressevagt i Avinor, der driver lufthavne og flyvepladser i Norge, bekræfter over for norske VG, at der er fuld udrykning til lufthavnen, og at der er en øget beredskabssituation.

Hun har ikke yderligere kommentarer. Ryanair-flyet kommer fra London, skriver NRK.

/ritzau/