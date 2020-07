Norsk politi offentliggør video af muligt vidne i Hagen-sag

En mand, der blev set uden for Tom og Anne-Elisabeth Hagens hjem i 2018, efterlyses nu af norsk politi.

Norsk politi efterlyser nu et muligt vidne i sagen om milliardæren Tom Hagen, der er mistænkt for at have dræbt sin hustru.

Manden, som politiet nu efterlyser, er set i nærheden af Tom og Anne-Elisabeth Hagens hjem, den dag milliardærfruen forsvandt.

Det skriver norske medier, heriblandt VG.

I forbindelse med efterlysningen har norsk politi offentliggjort en video, hvor man kan se manden bevæge sig i nærheden af Sloraveien om formiddagen den 31. oktober 2018.

Politiet har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger, der peger på, at manden har været involveret i Anne-Elisabeth Hagens forsvinden. Han har således blot status som vidne. Derfor vil politiet gerne i kontakt med manden.

- Politiet har foreløbig ikke identificeret manden på videoen. Vi beder derfor manden selv, eller de som mener at vide, hvem han er, tage kontakt til politiet, siger politiets anklager Haris Hrenovica i en pressemeddelelse.

/ritzau/