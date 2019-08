Norsk politi øger sikkerhed ved eid-fejring efter moskéangreb

Efter at en mand lørdag gik til angreb mod en moské, vil norsk politi øge sikkerheden ved eid-fejring søndag.

Politiet i Norge iværksætter øgede sikkerhedstiltag i forbindelse med fejringen af den muslimske højtid eid.

Det oplyser det norske politidirektorat i en pressemeddelelse, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Politidirektorat har bedt alle politikredse i landet om at iværksætte forebyggende tiltag ved søndagens eid-fejringer.

Det sker efter lørdagens angreb mod en moské i Bærum nær Oslo.

Samtidig har flere nordmænd henvendt sig til Islamisk Råd Norge, fordi de vil stille op som frivillige vagter i forbindelse med søndagens muslimske højtid.

Organisationens leder, Abdirahman Diriye, oplyser natten til søndag til Ritzau, at mellem 40 og 50 personer har henvendt sig siden lørdagens angreb.

- Vi sætter stor pris på dette og anmoder de interesserede om at tage direkte kontakt med en moské i deres nærområde, skriver Islamisk Råd Norge på Facebook.

Det norske politidirektorat understreger i pressemeddelelsen, at der ikke foreligger nogle konkrete trusler i forbindelse med eid-fejringen i Norge.

- Selv om der ikke foreligger en konkret trussel, tager vi situationen alvorligt og sørger for at have et godt beredskab tilgængeligt, siger beredskabsdirektør Knut Smedsrud i meddelelsen.

/ritzau/