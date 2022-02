Norsk politi sigter kommune efter dødeligt jordskred i 2020

Øst politidistrikt i Norge har afsluttet sin efterforskning af jordskreddet i den lille by Ask i Gjerdrum kommune i slutningen af 2020.

Ti personer omkom i jordskreddet, som rev adskillige huse ned i et stort krater.

Politiet har valgt at sigte Gjerdrum kommune i sagen.

- Sigtelsen omhandler manglende opfølgning fra kommunens side på varsler.

- Sigtelsen siger ikke, at kommunen aktivt har forårsaget noget skred, eller at der har været fejl i udbygningsplanlægning eller planprocesser, hedder det i en pressemeddelelse fra politiet.

Sagen er nu sendt videre til statsadvokaten.

- Hvorvidt forholdene, som er beskrevet i sigtelsen, vil medføre straf, er noget, statsadvokaten nu skal tage stilling til, lyder det.

Der er ikke fundet grundlag for at sigte nogen enkeltpersoner eller virksomheder.

Politiet har haft til opgave at gennemføre en selvstændig efterforskning for at finde årsagssammenhænge bag jordskreddet. Det har været "meget omfattende", beskriver politiet.

Cirka 150 personer har afgivet forklaring. Og man har gennemgået omkring 55.000 dokumenter.

Anders Østensen, borgmester i Gjerdrum, erklærer sig overrasket over sigtelsen.

Han mener, at det stadig er uklart, hvor ansvaret for hændelsen ligger.

- Jeg føler et stort ansvar. Som jeg har sagt hele tiden, er jeg helt sikker på, at kommunen kunne og sikkert burde have gjort ting anderledes. Særligt når vi ser, hvilke tragiske konsekvenser det fik.

- Men jeg er overrasket over, at politiet nu er kommet frem til, at vi havde en pligt til at handle, på baggrund af de varsler vi fik, og at vi kan straffes for ikke at have gjort det, siger han i en pressemeddelelse ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Den lille by Ask ligger cirka 20 kilometer nordøst for Norges hovedstad, Oslo.

Jordskreddet skete i et område med en særlig type ler, som findes i blandt andet Norge, Sverige og Finland. Når den type ler bliver overbelastet, kan der forekomme jordskred, som tilfældet var det i Ask.

Når leret bliver overbelastet, mister det sin styrke og flyder som væske.

