Norsk politi vil have alt frem i drabssag fra Kongsberg

Onsdag begynder retssagen mod Espen Andersen Bråthen, der er tiltalt for drab i den norske by Kongsberg.

Norsk politi håber, at alle kortene kommer på bordet, når det gælder politiets håndtering af drabene i Kongsberg.

Det siger politichef Ole Bredrup Sæverud til avisen VG.

Udtalelsen kommer, forud for at retssagen mod den drabstiltalte Espen Andersen Bråthen, der går i gang onsdag.

Espen Andersen Bråthen er tiltalt for at gå til angreb med bue, pil og stikvåben på tilfældige ofre i den lille by Kongsberg i oktober sidste år.

Fem mennesker mistede livet i angrebene.

Allerede i dagene efter hændelsen slog politiet fast, at politiets håndtering af sagen skulle vurderes.

Ved onsdagens retssag vil detaljer om politiets håndtering komme frem, skriver VG. Derudover forventes en ekstern rapport at blive offentliggjort i juni.

- Jeg er meget glad for, at Politidirektoratet har nedsat et udvalg, der har til opgave at lave en ordentlig gennemgang af, hvad der skete, siger Ole Bredrup Sæverud til VG.

Politichefen siger videre, at sådan en gennemgang kan give politiet vigtig læring til at håndtere fremtidige sager både regionalt og nationalt.

Den nu 38-årige dansk-norske Espen Andersen Bråthen blev pågrebet, en halv time efter at politiet først var i kontakt med ham, ved en Coop-butik i Kongsberg.

De fem døde blev alle dræbt i løbet af den halve time.

Senere er det også kommet frem, at den første patrulje på stedet ikke havde beskyttelsesudstyr på sig. Det lå i patruljebilen.

Ole Bredrup Sæverud blev kaldt på job kort efter den første melding om angrebet. Det var ham, der havde det overordnede ansvar for at lede den efterfølgende efterforskning. Han holdt desuden flere pressemøder i sagen.

- At man har behov for at få svar på, hvad der skete, er helt åbenlyst. Det er en vigtig og nødvendig del af jobbet, siger politichefen til VG.

Der er afsat en lille måned til sagen, som bliver behandlet i Buskerus tingrett i Hokksund.

Anklagemyndigheden har tidligere sagt, at den vil have Bråthen idømt tvungen psykiatrisk behandling, hvis han kendes skyldig.

Bråthens forsvarer, Fredrik Neumann, har ikke kommenteret, hvordan han stiller sig til tiltalen.

Drabene i Kongsberg er den mest alvorlige drabssag i Norge siden 22. juli 2011, hvor massemorderen Anders Behring Breivik dræbte 77 mennesker.

