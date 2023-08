Norsk politiker slår alarm efter uvejr: En national krise

Der er brug for hjælp fra hele samfundet, hvis Norge skal komme igennem de seneste dages uvejr uden store konsekvenser.

Det siger Aud Hov, der er politisk leder i en af landets fylkeskommuner.

- Vi står i en krisesituation af nationale dimensioner.

- Folk er blevet isoleret i flere lokalsamfund, og nødberedskabet risikerer at ikke kunne komme frem til folk, der har brug for hjælp, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Aud Hov anser onsdag for en skæbnedag i Norge.

- Vi har brug for hjælp fra hele samfundet. Dagen i dag er afgørende for, om det her kommer til at gå godt eller ej, siger hun i en pressemeddelelse.

Aud Hov står i spidsen for Innlandet fylkeskommune, der ligger umiddelbart nord for Oslo og grænser op til Sverige mod øst.

Der er 11 fylkeskommuner i Norge. De fungerer som en slags regioner med delvist selvstyre. De kan sammenlignes med de tidligere danske amter.

/ritzau/NTB