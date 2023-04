Norsk skole tilbyder elever 3200 kroner for at hverve nye elever

Et gymnasium i Norge har taget et usædvanligt værktøj i brug i et forsøg på at tiltrække nye elever.

Således er den kristne privatskole Kristen VGS Vennesla nord for Kristiansand begyndt at tilbyde elever 5000 norske kroner - knap 3200 danske kroner - for hver ny elev, de formår at rekruttere til skolen.

Det fortæller skolens rektor, Knut Åge Haugen, til avisen Fædrelandsvennen.

- Hvis det lykkes en elev at hverve en ny elev til efteråret, får vedkommende 5000 kroner i et gavekort, siger han til avisen.

Baggrunden for tiltaget er, at skolen modtager statsstøtte baseret på antal elever.

Praksissen begyndte i sidste uge og blev formidlet mundtligt til eleverne.

Rektor Knut Åge Haugen fortæller, at gymnasiet har fået en del reaktioner på tiltaget. Han ønsker ikke at kommentere disse reaktioner yderligere og vil ikke fortælle, om reaktionerne har været positive eller negative.

Det er Agder fylkeskommune, der står for optaget til de videregående uddannelser i amtet, hvor Kristen VGS Vennesla ligger.

Her siger uddannelsesdirektør Arly Hauge, at det er en sag, amtet ikke har nogen ret til at bestemme i.

- Men det er en helt ny problemstilling, vi står over for. Vi samarbejder med alle parter om at markedsføre vores tilbud over for de unge for at få dem til at vælge rigtigt. Det her ville vi ikke have gjort, siger han.

Rektor Knut Åge Haugen erkender, at det er en måde for skolen at skaffe indtægter på.

- Vi kan få nye elever og samtidig sikre, at eleven, som hverver, også bliver på skolen. Nogle annoncerer på Facebook og betaler for det, mens nogle tager på messer. En anden metode er at give eleverne en påskønnelse for at reklamere for os, siger han.

Indtil videre har skolen ikke fået nogen bekræftelse på, at det er lykkedes at rekruttere nye elever gennem det nye tiltag.

/ritzau/NTB