Norsk statsborger anholdt for spionage

Politiets sikkerhedstjeneste har i Oslo anholdt en norsk statsborger, som er sigtet for spionvirksomhed.

I Norge har politiets sikkerhedstjeneste anholdt en norsk statsborger, som er sigtet for at have videregivet klassificerede informationer til en anden stats sikkerhedstjeneste. Han er dermed sigtet for at have skadet sit lands grundlæggende nationale interesser.

Sikkerhedstjenesten i Oslo oplyser, at den anholdte vil blive fremstillet i Oslo tingsret mandag eftermiddag med henblik på fængsling.

Sikkerhedstjenesten siger, at manden er sigtet for brud på straffelovsparagraf 123 og 124, som omhandler henholdsvis afsløring af statshemmeligheder og grov afsløring af statshemmeligheder.

Nyhedsbureauet NTB har bedt om kommentar fra sikkerhedstjenesten PST, men den ønsker ikke at kommentere sagen før retsmødet.

Ifølge Aftenposten er manden i 50'erne og bosat i Oslo-området. Han er norsk statsborger, men født i udlandet.

/ritzau/NTB