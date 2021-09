Norsk statsministerfavorit har god fornemmelse før valg

Norge vælger mandag 169 medlemmer til Stortinget. Arbeiderpartiet og leder Jonas Gahr Støre ligger ifølge målinger lunt til at kunne sætte sig på regeringsmagten med støtte fra andre partier.

Søndag eftermiddag har Støre afgivet sin stemme i en skole i Oslo.

Her siger han til pressen uden for stemmelokalet, at han har en "god følelse".

- Vi har nu støtte fra næsten én ud af fire vælgere, siger han ifølge nyhedsbureauet NTB.

Imens ser det ifølge målinger mindre godt ud for Høyres partileder, konservative Erna Solberg, som har været statsminister siden 2013.

- Der skal ske noget virkelig dramatisk, for at højrefløjen vinder, har valgforsker Johannes Bergh udtalt til nyhedsbureauet AFP.

Søndag klokken 12 åbnede de første kommuner i Norge for stemmeafgivningen. En række kommuner har dog kun valgdag mandag.

En måling fredag fra norsk TV2 gav Arbeiderpartiet, midterpartiet SP og venstrefløjspartiet SV et samlet mandattal på 86 og dermed flertal.

Der er 169 medlemmer i Stortinget, så der er lagt op til et tæt valg, og der spekuleres i flere mulige konstellationer.

Mandag er der også valg til Sametinget, der er de norske samers folkevalgte talerør både nationalt og internationalt.

/ritzau/