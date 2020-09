Norsk sundhedsstyrelse vil have hele Danmark på rød liste

Norges regering skal beslutte, om også Region Nordjylland og Sjælland skal på landets røde rejseliste.

Norges sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), anbefaler tirsdag karantæne for indrejsende fra Region Nordjylland og Region Sjælland.

Dermed vil styrelsen udbrede anbefalingen til at gælde hele Danmark.

Det skriver FHI i en pressemeddelelse.

Anbefalingen skyldes stigende smittespredning i de to regioner. De har begge registreret flere end 40 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge, fremgår det af meddelelsen.

Det er Norges regering, der i sidste ende skal beslutte, om den vil følge anbefalingen.

Regeringen har hidtil fulgt de anbefalinger for indrejse, som den norske sundhedsstyrelse er kommet med.

Norge anbefaler allerede karantæne for indrejsende fra Syddanmark, Hovedstaden og Midtjylland. Så hvis Nordjylland og Sjælland inkluderes, vil alle danske regioner være omfattet af anbefalingen.

Hvis lande eller regioner er på den røde liste, betyder det, at personer, der indrejser derfra, skal i ti dages karantæne ved indrejse til Norge.

Hver 14. dag tager den norske sundhedsstyrelse stilling til, om lande eller regioner skal tages af den røde liste igen.

Derfor kommer Region Nordjylland og Region Sjælland som minimum til at være inkluderet på listen i to uger, hvis de som ventet kommer på listen.

Det er en uge siden, at Region Syddanmark blev tilføjet på listen. Derfor vil der først blive taget stilling til smittetallene i regionen igen i næste uge.

Tirsdag anbefaler den norske sundhedsstyrelse desuden, at man fjerner indrejsekarantæne for Polen og Island. Her har smittetallene været faldende.

Ligeledes anbefaler FHI, at de svenske regioner Kalmar og Blekinge fjernes fra listen, da smitten nu er under 10 tilfælde per 100.000 indbyggere i regionerne.

