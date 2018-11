Norsk tankskib advarede forgæves krigsskib inden kollision

Hverken vagtcentral eller krigsskib reagerede på advarsler fra tankskib om forestående kollision.

- Drej! Det her ender i en kollision.

Sådan lød radiobeskeden fra tankskibet "Sola TS", få sekunder før krigsskibet "KNM Helge Ingstad" natten til torsdag sejlede ind i tankskibet ved indsejlingen til Stureterminalen nær Bergen.

Det er den norske avis VG, der har fået fat i en log over radiokommunikationen mellem de to skibe og den lokale vagtcentral samt radarsignalerne fra det tidspunkt, hvor de to skibe sejlede sammen.

Resultatet af kollisionen blev syv personer med mindre skader samt en beskadiget fregat, der er forholdsvis ny og har kostet de norske skatteydere milliarder af kroner.

VG's gennemgang af minutterne op til kollisionen viser, at tre minutter før tager "Sola TS" kontakt til vagtcentralen for at høre, hvilket skib der har kurs mod dem.

Først kender vagtcentralen intet til skibet, der har kurs mod "Sola TS" med en hastighed på 17 knob.

Ved anden kontakt mellem "Sola TS" og vagtcentralen foreslår vagtcentralen, at det måske er krigsskibet "KNM Helge Ingstad", der er på vej ind til Stureterminalen.

Det forslag kommer ifølge VG halvandet minut før, de to skibe sejler ind i hinanden.

"Sola TS" spørger ud i mørket, om det er "KNM Helge Ingstad", der er på vej mod dem. Det bekræfter fregatten fem sekunder efter.

- Drej mod styrbord, beder "Sola TS" krigsskibet ifølge VG.

- Så kommer vi for tæt på klipperne, svarer "KNM Helge Ingstad" ifølge VG.

Herefter lyder det ifølge VG fra "Sola TS":

- Sving til styrbord, hvis det er jer, der kommer.

Herefter følger syv sekunders stilhed. Så svarer krigsskibet ifølge VG:

- Jeg har et par grader styrbord, når vi har passeret ... eh, eh ... styrbord.

Få sekunder efter gentager "Sola TS" sin anmodning om, at krigsskibet omgående ændrer kurs.

- Helge Ingstad, du må gøre noget! Du begynder at nærme dig vældig meget.

Herefter følger 15 sekunders stilhed.

- Helge Ingstad! Drej! Det her ender i en kollision.

Efterfølgende bekræfter krigsskibet til vagtcentralen, at der er sket en kollision. Radiokontakten bliver ifølge VG sporadisk, og man kan høre alarmer i baggrunden.

/ritzau/