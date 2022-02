Norges udenrigsminister siger til ambassadør, at Ruslands forsikring om ikke at invadere Ukraine var "løgn".

Norsk udenrigsminister beskylder Rusland for løgn

Norges udenrigsminister har i en samtale med den russiske ambassadør i Oslo beskyldt Ruslands ledelse for "løgn".

- Jeg har i dag haft indkaldt den russiske ambassadør til samtale. Jeg gjorde det klart for ham, at Rusland bærer det hele og det fulde ansvar for denne invasion, siger udenrigsminister Anniken Huitfeldt til NTB.

Hun påpeger, at ambassadøren sagde igen og igen, at Rusland ikke havde til hensigt at invadere Ukraine.

- Det viste sig at være løgn, fastslår hun.

/ritzau/NTB