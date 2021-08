Norsk valg kan føre til et mylder af partier

Snart går nordmændene til valg, og det kan føre til store forandringer i Norges politiske landskab.

Med det kan norsk politik komme til at ligne billedet i nabolandene mere, end det har været tilfældet tidligere.

Da der sidst var valg til det norske parlament i 2017, vandt ni partier plads i Stortinget. Syv af dem kom over spærregrænsen på fire procent.

De to partier Miljøpartiet De Grønne og Rødt lå under grænsen, men fik takket være de norske valgregler alligevel hver en plads i Stortinget.

Men nu er der mulighed for, at alle ni partier kan ryge over grænsen og dermed få mulighed for at få de ekstra tillægsmandater.

Disse bruges for at sikre, at mandatfordelingen mellem partier afspejler stemmefordelingen på landsplan. Kun partier, der når over spærregrænsen, har mulighed for at få fat i dem.

Og den nye mulighed kan føre til øget opsplitning af norsk politik. Det kan dermed komme til at minde om det, der sker i resten af Europa.

- Det handler ikke bare om antallet af partier, men også om opbakningen til partierne. Det siger valgforsker Bernt Aardal, forud for at der skal være partilederdebat tirsdag.

De to største partier, Arbeiderpartiet og Høyre, står til at få et relativt dårligt valg, mens der kan komme flere mellemstore partier.

Siden 2013 har det været det konservative Høyre med Erna Solberg i spidsen, der har siddet på magten.

- Der er klare lighedstræk med lande som Danmark og Holland, måske også med Sverige. Senterpartiets rolle som et tydeligt periferiparti er måske den største forskel, siger Jonas Stein, valgforsker ved Universitetet i Tromsø.

I Danmark er i alt 15 partier repræsenteret i Folketinget. Det tæller også partierne fra Grønland og Færøerne.

Derudover forsøger flere partier som Frie Grønne og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, at blive opstillingsberettigede til næste valg.

I 2017 hev Arbeiderpartiet og Høyre henholdsvis 27,4 og 25 procent af stemmerne i land og fik dermed over halvdelen af stemmerne tilsammen.

I år viser meningsmålingerne, at duoen står til at få mellem 40 og 45 procent af stemmerne.

Derudover har der de seneste ti år været en europæisk tendens til, at socialdemokratiske partier er gået tilbage.

- Det kan måske blive den største ændring i Norge. Det bliver mere normalen end undtagelsen, at det socialdemokratiske parti ligger under 30 procent. Sådan er det også er i størstedelen af Europa, siger valgforsker Jonas Stein.

Han forsøger dog samtidig at afdramatisere de to traditionelle regeringspartiers tilbagegang og mener, at den mest sandsynlige regeringskoalition vil bestå af Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Det vil i givet fald være en genganger fra tidligere statsministers Jens Stoltenbergs regering fra 2005 til 2013.

- Det er jo ikke sådan, at de andre partier ikke er interesseret i at regere. Det handler mere om institutionerne, man bygger op, og at de politiske partier respekterer og accepterer institutionerne og spillereglerne. Det gør de norske partier, siger han.

Valget til Stortinget er 13. september.

/ritzau/NTB