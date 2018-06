Norske politikere indstiller Trump til Nobels fredspris

Fredsproces på koreansk halvø kan støttes ved at give Trump pris, mener to medlemmer af Fremskrittspartiet.

To medlemmer af Stortinget i Norge har indstillet USA's præsident, Donald Trump, til Nobels fredspris for sin indsats for fred på Den Koreanske Halvø.

De to parlamentsmedlemmer er Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen, der begge repræsenterer Fremskrittspartiet, rapporterer NRK.

Tirsdag underskrev Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, en aftale, hvor Nordkorea lover at arbejde for et atomvåbenfrit Korea.

- Det, som sker nu, er historisk. Man er i gang med en proces, som kan sikre verdensfreden i tiden fremover, siger Amundsen til NRK.

- Det er en skør proces, men vi må selvfølgelig gøre det, vi kan, for at bidrage til, at denne proces giver gode resultater. Det mener jeg, vi kan gøre ved at sende et tydeligt signal og give Trump fredsprisen.

Fredsprisen uddeles hvert år af den norske nobelkomité.

