Norske vælgere i coronakarantæne tilbydes særlig stemmeboks

Nordmænd i coronakarantæne har mulighed for at stemme i særlige stemmebokse ved det igangværende valg til Stortinget.

Det er et resultat af midlertidige lovændringer på grund af coronapandemien.

Det oplyser Bjørn Berg, der er direktør i Valgdirektoratet i Norge.

- Personer i karantæne kan kontakte kommunen og få besked om, hvor og hvordan de kan stemme, siger han til norske NRK.

Mandag er valgdag i Norge, men allerede søndag tog nogle kommuner hul på at stemme. Desuden har over 40 procent - 1.645.762 - af de stemmeberettigede brevstemt på forhånd.

De norske sundhedsmyndigheder kategoriserer personer, der er nære kontakter til coronasmittede, som værende i karantæne.

Hvis man er konstateret smittet med coronavirus eller har en formodning om, at man er smittet, er man i isolation. I så fald skal man blive hjemme.

Folk i isolation har dog også mulighed for at stemme, siger Bjørn Berg.

Det er således muligt at kontakte sin lokale kommune og få afhentet stemmen af en valgtilforordnet i sit hjem.

- Men det er vigtigt at huske, at man skal kontakte kommunen og bede om det inden klokken 10 i dag, siger Bjørn Berg.

Statsminister Erna Solberg ventes at stemme i Bergen klokken 10.30.

Hendes konservative parti, Høyre, ser ifølge meningsmålinger ud til at få svært ved at samle et blåt flertal efter valget.

Til gengæld tyder det på, at Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, kan danne regering efter mandagens valg.

Sammen med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti (SV) står de til at få 85 medlemmer i Stortinget, der har i alt 169 medlemmer.

/ritzau/