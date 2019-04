Norwegian får udsat leveringen af 14 Boeing 737 MAX-fly

Flytypen Boeing 737 MAX bliver holdt på jorden af mange lande og myndigheder efter to dødelige flystyrt.

Luftfartsselskabet Norwegian er blevet enig med flyproducenten Boeing om at udskyde leveringen af 14 af Boeings 737 MAX-fly.

Det oplyser Norwegian onsdag.

Flyene skulle oprindeligt have været leveret i 2020 og 2021, skriver det norske finansmedie Dagens Næringsliv. Det er ikke oplyst, hvor længe leveringerne er blevet udsat.

Boeings 737 MAX 8-fly er kommet i fokus, efter at netop den flytype var involveret i to dødelige flystyrt i oktober sidste år og marts i år.

Det har fået flere lande og myndigheder til at holde flytypen på jorden.

Foruden udskydelsen af Boeing-leverancen har Norwegian også fået udskudt leveringen af Airbus-fly til en værdi af tre milliarder dollar.

Der er tale om flytyperne A320neo og A321LR. Det fremgår dog ikke, hvor mange Airbus-fly der er tale om, skriver Dagens Næringsliv.

Norwegian fremlægger torsdag kvartalsregnskab. Her vil selskabet også give flere detaljer om de aftaler, de har indgået med Boeing og Airbus.

Aftalerne er indgået mellem Norwegians datterselskab Arctic Aviation Assets DAC og de to flyproducenter.

Boeing fremlagde onsdag regnskab for årets første kvartal. Her oplyste selskabet, at leveringer af 737 MAX 8-flyene vil blive udskudt tre måneder.

Af onsdagens regnskab fremgik det desuden, at Boeing kaster sine tidligere forventninger til resten af året ud ad vinduet.

Det sker på grund af det flyveforbud, som 737 MAX-flytypen har fået, da flyets teknik er mistænkt for at have spillet en rolle i to flystyrt.

I oktober sidste år døde 189 personer, da et 737 MAX 8-fly styrtede i Indonesien. 157 omkom, da et lignende fly styrtede i Etiopien den 10. marts i år.

I onsdagens regnskab noterer Boeing, at trods stigende indtægter fra salg til diverse flyvevåben og servicekontrakter så er både omsætning og profit faldet, fordi der bliver leveret færre fly af typen 737.

/ritzau/NTB