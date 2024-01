Notat afslører nye detaljer om dronning Elizabeths død

Mere end ét år efter at dronning Elizabeth gik bort, afslører et notat nye detaljer om monarkens sidste tid.

Af notatet, der er skrevet af den afdøde dronnings privatsekretær, Sir Edward Young, fremgår det, at Storbritanniens længst siddende regent "gled væk i søvne" og havde en "meget fredelig død".

Notatet, der nu opbevares i de britiske royale arkiver, omtales i en ny biografi om kong Charles.

Forfatteren bag bogen er Daily Mails kongehusreporter Robert Hardman.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge det britiske medie beskriver bogen det øjeblik, hvor kong Charles erfarede, at hans mor var død, og at han nu var monark.

Kong Charles var således ude for at samle svampe i nærheden af Balmoral Castle for at rense tankerne, inden han blev kaldt tilbage til slottet.

Da han på vej i bil modtog nyheden om sin mors død, trak han over og blev for første gang tiltalt som "Deres Majestæt".

Så snart han ankom til slottet, gik kong Charles direkte hen til sin mors seng for at sige sit private farvel med dronning Camilla ved sin side.

Kong Charles var timer forinden hastet til Balmoral i helikopter og læste begravelsesplanerne for dronning Elizabeth, kaldet Operation London Bridge, på vejen.

Kongen og dronning Camilla havde nået at tilbringe en time privat med dronningen, før hun døde 8. september 2022 som 96-årig.

Det fulde notat af Sir Edward Young lyder således:

- Meget fredeligt. I søvne. Gled væk. Alderdom. Hun ville ikke have været klar over noget. Ingen smerte.

Artiklen fortsætter under annoncen

Inden dronningens død rakte Kong Charles personligt ud til sine sønner, prins William og prins Harry, og opfordrede dem til at tage til Skotland for at sige farvel.

I det øjeblik troede han stadig, at dronningen ikke kun havde timer, men snarere dage tilbage at leve i, beskriver bogen ifølge mediet.

Kongen forsøgte ifølge bogen personligt at informere sin søn yngste søn, prins Harry, om dronningens død.

Men da prins Harry var på vej til Balmoral i fly, kunne kong Charles ikke komme igennem til ham.

Da Sir Edward Young satte sig ned for at begynde at kortlægge de kommende dage, blev han overrakt en rød boks.

Privatsektæren var ifølge bogen ikke sikker på, hvad han skulle forvente, men han fandt ud af, at dronningen havde efterladt et forseglet brev til sin arving og et til ham selv.

Hvad der står i brevene, beskrives ikke.

/ritzau/