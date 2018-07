Notorisk tyv bruger helikopter på flugt ud af fransk fængsel

Tyven Redoine Faid er for anden gang lykkes med at flygte fra et fransk fængsel på opsigtsvækkende vis.

En notorisk tyv, der har været en af Frankrigs mest eftersøgte mænd, er lykkes med en opsigtsvækkende flugt fra et fransk fængsel.

Ifølge de franske myndigheder er den 46-årige Redoine Faid brudt ud af et fængsel i den sydøstlige del af byen Reau på få minutter ved hjælp af en helikopter.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har myndighederne indikeret, at Faid fik hjælp af et antal tungt bevæbnede mænd, men oplysningerne uddybes ikke yderligere.

Det er anden gang, at Faid lykkes med en spektakulær flugt. Første gang var i 2013, hvor han sprængte sin vej ud af et fængsel i det nordlige Frankrig med dynamit.

Han blev dog fanget af politiet igen efter seks uger.

/ritzau/AFP