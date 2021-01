NSA-chef Haines er som den første af Bidens folk godkendt

Avril Haines har som chef for NSA det øverste efterretningsjob i USA. Hun er den første kvinde på posten.

Senatet i USA har natten til torsdag dansk tid godkendt Avril Haines som direktør for den amerikanske efterretningstjeneste NSA – landets øverste efterretningsjob.

Det gør hende til den første af præsident Joe Bidens nominerede, som er blevet godkendt.

Avril Haines blev godkendt med stemmerne 84 mod 10. Alle stemmerne imod kom fra republikanere.

Haines var en af Barack Obamas nære sikkerhedsrådgivere, da Obama var præsident. Inden da var hun den første kvinde, der var vicedirektør for efterretningstjenesten CIA.

Det er NSA, der koordinerer alle de amerikanske efterretningstjenester, herunder CIA.

51-årige Haines er den første kvinde til at bestride posten som direktør for NSA.

Joe Biden har tidligere sagt, at han vil have et hold, der afspejler forskellighederne i samfundet.

/ritzau/Reuters