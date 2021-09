Nu åbner Sverige også for vaccination af børn ned til 12 år

Sverige vil tilbyde coronavacciner til børn i alderen 12 til 15 år.

Det oplyser landets statsminister, Stefan Löfven, torsdag på et pressemøde ifølge det statslige svenske medie SVT.

Dermed følger Sverige i fodsporene på blandt andet Danmark. Her blev børn i alderen 12 til 15 år allerede i juli inviteret til at få en vaccine.

Siden da er over halvdelen i målgruppen blevet færdigvaccineret.

Sverige har dog ventet noget længere. Blandt andet derfor er landet heller ikke lige så langt med den samlede vaccineudrulning som Danmark.

Godt 61 procent af den svenske befolkning er færdigvaccineret. I Danmark er over 74 procent af befolkningen færdigvaccineret.

Ifølge den svenske sundhedsstyrelse er der åbnet for vaccination af børn ned til 12 år for børnenes egen skyld. Blandt andet for at undgå, at børnene får senfølger efter at være blevet smittet med coronavirus.

- Det har ikke noget at gøre med, at vi vaccinerer for at mindske smittespredningen i samfundet generelt, siger Johan Carlsson, der er generaldirektør i Folkhälsomyndigheten, den svenske sundhedsstyrelse.

Statsminister Löfven understreger på torsdagens pressemøde vigtigheden af, at alle, der tilbydes en vaccine, også tager imod tilbuddet.

- Det er kun gennem vaccinerne, at vi kan vende tilbage til en mere normal hverdag. Til dig, der tvivler på vaccinen, eller endnu ikke har besluttet dig: Book en tid til vaccine allerede i dag, siger statsministeren.

/ritzau/