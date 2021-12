Efter knap fem årtier med fri abort kan USA næste år skille sig ud fra det meste af det øvrige Vesten ved at fratage kvinder i store dele af landet retten til en medicinsk svangerskabsafbrydelse. Onsdag begyndte den amerikanske højesteret at behandle en sag fra bibelbæltestaten Mississippi, der kan blive et historisk vendepunkt for abortretten i USA.