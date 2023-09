Nu efterforsker svensk politi jordskred som miljøkriminalitet

Jordskreddet ved byen Stenungsund i Sverige efterforskes nu af svensk politi som miljøkriminalitet.

- I øvrigt er der ingen ny information, der kan udleveres fra efterforskningen, skriver politiet i en kort meddelelse.

Hidtil har politiet efterforsket skreddet som "almenfarlig ødelæggelse", det vil sige ødelæggelse, der havde forvoldt fare for andre. Men det er altså nu ændret til miljøkriminalitet.

Det er endnu uklart, hvad der var årsag til det store jordskred, der indtraf natten til lørdag.

Nogle medier nævner de store mængder regn, der er faldet i området.

Andre medier spekulerer i, om sprængninger kan have været en medvirkende årsag.

Göteborgs-Posten skriver, at der i dagene op til jordskreddet blev foretaget to sprængninger ved Stenungsund.

Avisen understreger, at det er uvist, om det var årsag til jordskreddet.

Nær det område, hvor jorden skred ud i et 200 gange 700 meter stort område, ligger en byggearbejdsplads, hvor der tidligere er blevet foretaget sprængninger.

Forskere ved Uppsala Universitet og Sveriges seismiske netværk foretager konstant målinger over hele Sverige.

En målestation har målt det jordskred, der ramte ved Stenungsund tæt ved Göteborg 23. september klokken 01.40.

- Det, vi kan se, er, når jorden slipper sit greb og begynder at røre sig, og når det stopper op igen. Det foregår i næsten et minut, siger Björn Lund, der er lektor i seismologi ved Uppsala Universitet, til Göteborgs-Posten.

Den samme målestation har registreret en sprængning 20. september klokken 14 omkring to kilometer fra det sted, hvor jordskreddet skete.

Dagen efter er der registreret en sprængning klokken 16.40 vest for hovedvej E6, der blev revet i stykker under jordskreddet natten til lørdag.

Søndag forklarede HannaSofie Pedersen, afdelingsleder ved Statens Geotekniske Institut i Sverige, til svensk radio P4, at jordskred generelt sker af to grunde: efter intensiv regn, der løsner jordmassen, eller på grund af menneskelig påvirkning. Alternativt en kombination af de to.

Svenske medier har også viderebragt oplysninger om, at der er blevet dumpet store mængder udgravet jord og andet materiale i området.

Tre mennesker kom lettere til skade ved jordskreddet, der blandt andet ødelagde bygninger og begravede lastbiler.

