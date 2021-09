Nu er det bevist igen: Intet land har varige venner

Det er forståeligt, at Paris føler sig stødt over en aflyst ubådsaftale med Australien. Men Frankrig er ikke nødvendigvis et forbillede i alt

Det er ikke for meget sagt, at man er splittertosset i Paris, efter at Australien har droppet et fransk ubådsprojekt. Australierne er i stedet gået sammen med USA og Storbritannien. Frankrig har derfor ganske uhørt blandt allierede kaldt ambassadører hjem fra Canberra og Washington – de er siden vendt tilbage – og overhældt London med fornærmelser.