Nu har coronavirusset krævet over 40.000 liv

USA overgår nu Kina i antallet af døde som følge af coronavirus. Over 823.000 er bekræftet smittet.

Antallet af dødsfald blandt coronasmittede i verden har tirsdag passeret 40.000.

Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Værst ramt er Italien med 12.428 døde og Spanien med 8269 døde.

Opgørelsen viser også, at pandemien nu har kostet flere liv i USA end i Kina, der tirsdag indtager henholdsvis en tredjeplads og en fjerdeplads på den kedelige liste.

I USA har myndighederne meldt om i alt 3415 døde, viser de opdaterede tal tirsdag aften dansk tid.

Kinas myndigheder har bekræftet 3309 dødsfald som følge af virusset.

Det var i den kinesiske Hubei-provins, at det første tilfælde af coronavirus blev opdaget i december. Siden har det spredt sig til resten af verden.

I USA er særligt delstaten New York hårdt ramt. Her har guvernør Andrew Cuomo tirsdag oplyst, at 1550 mennesker er døde, efter at de blev smittet med coronavirus.

New York er dermed blevet epicentret for udbruddet i USA. De mange smittetilfælde - over 75.000 - udgør en alvorlig belastning for sygehusvæsnet, selv om det langt fra er dem alle, der får brug for hospitalsbehandling.

Et hospitalsskib lagde mandag til kaj i havnen i New York City for at aflaste byens hospitaler.

På verdensplan er over 823.000 mennesker bekræftet smittet med virusset. Af dem er over 174.000 meldt raske igen.

/ritzau/