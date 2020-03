Tilråb og afvisninger: Nu oplever vesterlændinge diskrimination i Kina på grund af coronavirus

Udlændinge i Kina oplever i stigende grad diskrimination, i takt med at nye tilfælde af coronavirus stammer fra udlandet. Det kinesiske styre forsøger at styrke landets omdømme ved at italesætte covid-19 som en virus udefra, siger ekspert

Indtil for to måneder siden var der ingen rapporterede tilfælde af coronavirus uden for Kina. Frygten for, at smitten skulle sprede sig til andre dele af verden, eksisterede til gengæld overalt.

Flere restauranter og butikker nægtede asiater adgang, asiatisk udseende personer oplevede at blive undgået i offentligheden, og kinesiske forretningsdrivende tabte indtjening, fordi kunderne holdt sig væk. Det var den virkelighed, som Kristeligt Dagblad beskrev i en artikel fra februar. Nu er situationen imidlertid vendt på hovedet.

I takt med at coronavirussens epicenter har flyttet sig fra Kina til Europa, er det nu vesterlændinge, som bliver udsat for diskrimination og fremmedhad i Kina. Det beretter flere internationale medier, herunder britiske The Guardian og amerikanske CNN.

Den britiske avis skriver, at udlændinge blandt andet oplever at blive råbt af i offentligheden og afvises på restauranter, hoteller og i butikker.

Asien-korrespondent fra den canadiske avis The Globe and Mail Nathan VanderKlippe skriver på det sociale medie Twitter, at en række hoteller i Beijing nægter udenlandske gæster adgang. En udstationeret journalist fra amerikanske New York Times oplevede ligeledes at blive kaldt ”udenlandsk skrald” på en restaurant, mens andre fortæller, at der bliver holdt afstand til dem i offentligheden.

”Når jeg går forbi nogen, og de ser mine blå øjne, hopper de en meter væk,” siger den 33-årige irer Andrew Hoban, der bor i Shanghai, til The Guardian.

Diskriminationen opleves på et tidspunkt, hvor størstedelen af de nye smittetilfælde i Kina stammer udefra. Af samme grund har landet i denne weekend valgt at lukke grænserne midlertidigt for udlændinge. Det er dog værd at nævne, at beslutningen er truffet, på trods af at der i 90 procent af de importerede smittetilfælde er tale om personer med kinesisk pas, der vender tilbage fra andre steder i verden.

At skabe et billede af coronavirussen som en ”udenlandsk virus” er en del af en velkendt strategi fra de kinesiske statsmedier, siger Jeremiah Jenne, en amerikansk historiker, der er bosat i Beijing, til The Guardian.

”Det er en ny udgave af et velkendt tema: Stol ikke på udlændinge. Når noget blusser op i Kina, får folk udefra altid skylden.”

Samme vurdering lyder fra Mike Gow, der er lektor ved Coventry University og ekspert i kinesiske forhold. Han mener, at det kinesiske styre benytter lejligheden til at understøtte dets fortælling og omdømme.

”Hvis der er en mulighed for at se stærk, kompetent og legitim ud ved at udnytte befolkningens frygt, griber de (det kinesiske styre, red.) den. Hvis det sker ved at opildne til fremmedhad, så må være det sådan,” siger han til The Guardian.

Fjendtlighed over for udlændinge i kølvandet på coronaepidemien begrænser sig dog ikke kun til Kina. I Vietnam så udenrigsministeriet sig forleden nødsaget til at udsende en opfordring til at stoppe diskriminationen af udlændinge, mens Thailands sundhedsminister på Twitter skrev, at landet skulle være ”mere forsigtig med vesterlændinge end asiater”, fordi de ”aldrig går i bad” eller bærer masker. Han har efterfølgende afvist at have skrevet tweetet, og profilen er siden blevet slettet.