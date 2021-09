Nu rammer brexit ølforsyningen på pubberne

Undskyld, undskyld, undskyld.

Pubkæden JD Wetherspoon med over 800 pubber i Storbritannien har hængt sedler op ved indgangene. Her kan kunder læse en nedslående melding.

Der er problemer med forsyningen af øl fra bryggerierne Carling and Coors. Der mangler chauffører til at køre øl ud.

- Vi siger undskyld til vore kunder for de ulemper, det måtte medføre. Vi ved, at bryggerierne forsøger at løse problemerne.

Bryggeriet Heineken kan heller ikke få sine produkter frem til tørstige pubgæster.

Avisen The Guardian skriver, at Heineken leverer 6 af de 23 forskellige øl, som Wetherspoon sælger.

Heineken har imidlertid andre problemer. Bryggeriet har chauffører nok, men de strejker.

Ifølge avisen siger chaufførerne, at de nu benytter chancen til at kræve en lønstigning, de skulle have haft for længst.

Pubkæden er ramt af de problemer, som flere og flere forretninger, restauranter og virksomheder i forvejen plages af i landet: Der er mangel på chauffører til at køre varer ud.

Vognmændenes sammenslutning Road Haulage Association advarede i sidste uge om, at der mangler mange tusinde chauffører.

Det skyldes ifølge Daily Telegraph, at tusindvis af udenlandske chauffører fra andre europæiske lande har forladt Storbritannien på grund af brexit og covid-pandemi.

Så nu er der varemangel i Storbritannien. I sidste uge advarede fastfoodkæden McDonald's om, at der er mangel på milkshake og sodavand i 1250 restauranter. Årsagen er forsyningsproblemer, siger McDonald's.

Restaurantkæden Nando's har også meldt om problemer. Årsagen er forsyningsproblemer.

Tim Martin er grundlægger af Wetherspoon og bestyrelsesformand i pubkæden. Han har været og er en varm tilhænger af det britiske farvel til EU.

Han har ifølge Daily Telegraph afvist, at problemerne med at få øl i hanerne på pubberne har noget at gøre med brexit.

Reuters skriver, at der i Storbritannien manglede 90.000 chauffører i august.

Den 22. august henvendte flere erhvervsforbund sig til regeringen og bad om, at der midlertidigt kunne udstedes visa til chauffører fra EU-landene.

Men den anmodning er afvist af regeringen under ledelse af premierminister Boris Johnson.

Han var en af bannerførerne i brexit-kampagnen i 2016 for at komme ud af EU.

Siden den 1. januar i år, da overgangsordningerne mellem EU og Storbritannien udløb, har der været krav om arbejdsvisum for EU-borgere, der vil arbejde i Storbritannien.

Reuters skriver, at sådanne visa typisk kun udstedes til personer, der har vellønnede job, ikke almindelige job i transport- eller sundhedssektoren.

/ritzau/