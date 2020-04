Nu skal polakker have mundbind på udenfor hjemmet

Polen forlænger coronatiltag. Parker, storcentre, biografer og meget andet er lukket mindst 10 dage endnu.

Polens borgere vil få pligt til at bære mundbind, når de forlader deres hjem, for at hindre smitte med coronavirus.

Den regel træder i kraft i næste uge, oplyser den polske sundhedsminister torsdag.

Ud over, at man fra på torsdag skal bære mundbind, vil de eksisterende tiltag blive forlænget til 19. april.

Det betyder, at parker, legepladser, butikker og meget andet er lukket. Kun dagligvarebutikker og apoteker er åbne. Og her må der kun være tre gange så mange kunder ad gangen, som der er kasseapparater.

I kirker må der ikke være mere end fem personer ad gangen.

Polens skoler holder lukket frem til i hvert fald den 26. april. Landets grænser er lukket frem til 3. maj, siger den polske premierminister, Mateusz Morawiecki.

Efter påske vil Polen fremlægge en plan for en gradvis genåbning, siger han.

- Folk bliver ikke kun syge af Covid-19, siger han.

- Vi har brug for, at økonomien og staten kommer i gang igen, så vi har midler til at behandle dem.

Der er planlagt valg i Polen den 10. maj. Regeringen har sagt, at den vil holde valget som planlagt og lade vælgerne brevstemme. Men kritikere mener, at det hverken vil blive frit eller fair.

Polen har 5341 bekræftede tilfælde af coronavirus og 164 dødsfald, der er relateret til virusudbruddet.

/ritzau/dpa