Nu skal Taliban til at køre ministerbiler

Mens de sidste amerikanske soldater laster deres fly i den internationale lufthavn i Kabul for at flyve hjem, er talibanerne klar til at tage magten i Afghanistan.

Efter 20 år i landet skal amerikanerne være ude af hovedstaden ved midnat.

Så fra onsdag er det officielt Taliban, der styrer det plagede land.

Et land med dyb fattigdom. Med krig og konflikt. Med en valuta i frit fald. Med fødevarepriser, der eksploderer.

Taliban udfordres også på sin magt af den lokale afdeling af Islamisk Stat, Islamisk Stat Khorasan (IS-K).

Det var den gruppe, der stod bag det blodige angreb mod lufthavnen i torsdags. Da blev op imod 100 mennesker dræbt, herunder 13 amerikanske soldater.

Men onsdag er det Taliban, afghanerne må gå til, hvis de vil henvende sig til det offentlige.

Den gamle administration, der fungerede, mens Vesten havde soldater i landet, er væk.

Zabihullah Mujahid, Talibans talsmand, siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Taliban har forberedt sig.

Der er udpeget personer, som skal lede centrale institutioner som sundhedsministeriet, undervisningsministeriet og centralbanken.

Han appellerer også til USA og andre vestlige lande om at bevare deres diplomatiske forbindelser til Afghanistan efter tilbagetrækningen.

Sammen med soldaterne trækkes også mange vestlige bistandsmidler ud af Afghanistan.

Udviklingsprojekter lukkes.

FN har advaret om, at Afghanistan står over for en katastrofe på grund af den knasende tørke, der er i store dele af landet.

Oven i det er der bekymringer for, at Taliban genindfører den middelalderlige udgave af islam, der var i kraft, da Taliban fra 1996 til 2001 kontrollerede store dele af landet.

Det var dengang, da kvinder ikke måtte gå i skole. Da stening var en officiel straf. Da musik og dans var forbudt.

Nu er næsten to tredjedele af Afghanistans indbyggere under 25 år og husker ikke livet under Taliban.

Pigerne og kvinderne har gået i skole, mens Vesten - herunder Danmark - har været i Afghanistan.

Så det er ikke klart, hvordan ungdommen vil forholde sig, hvis Taliban skruer tiden tilbage til før 2001.

Men det er heller ikke sikkert, at Taliban gør det.

I hvert fald ikke på alle områder.

Abdul Bagi Haqqani, der ventes at blive Talibans undervisningsminister, siger, at kvinder får lov at gå i skole og læse på højere uddannelser.

Men det sker i kønsopdelte klasser, siger han ifølge AFP.

- Afghanistans folk vil fortsætte med højere uddannelser inden for sharialoven. Kvinder og mænd bliver ikke blandet, siger han.

Han siger også, at "Taliban vil skabe en fornuftig og islamisk læseplan, der følger vore islamiske, nationale og historiske værdier og samtidig skal kunne konkurrere med andre lande".

Om det så også er en politik, der holder i virkelighedens verden, er ikke klart.

AFP skriver, at der er skepsis. Udbredt skepsis.

Nyhedsbureauet har talt med en kvindelig universitetslærer.

- Talibans ministerium for højere uddannelse har kun konsulteret mandlige lærere og studerende, siger hun.

- Det viser en systematisk hindring i kvinders deltagelse i beslutningsgangen.

/ritzau/